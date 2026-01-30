Популярни
Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
Томас Франк: Трансферният прозорец не е като в играта “Футбол Мениджър”

  • 30 яну 2026 | 16:23
  • 525
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк говори за състоянието на отбора преди сблъсъка с Манчестър Сити в неделя. Той разкри, че Мики ван де Вен е под въпрос за двубоя срещу “гражданите”. През седмицата “шпорите” победиха Айнтрахт и се класираха за осминафиналите на Шампионската лига, което малко намали напрежението върху треньора.

Франк говори и за януарския трансферен прозорец, който затваря след няколко дни. Той разкри, че Тотнъм е опитал да привлече Антоан Семеньо, който премина в Манчестър Сити. “Клубът работи непрестанно в опитите си да подобри състава. Не трябва да сме обсебени в намирането на краткосрочни решения, тъй като това може да ни ограничи в бъдеще. Беше ясно, че искахме да привлечем Семеньо. Собствениците направиха всичко възможно. Мисля, че това е ясен сигнал, че семейство Люис е отдадено на клуба”, заяви треньорът.

“Феновете искат най-доброто за клуба, както и ние, собствениците и всички в клуба. Трансферният прозорец не е като във “Футбол Мениджър”. Вероятно ще е по-скучно, ако имаше по-малко неща, за които да се говори”, допълни той.

