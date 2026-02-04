Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

  • 4 фев 2026 | 06:28
  • 740
  • 3

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира победата с 2:1 над Албасете в четвъртфиналите за Купа на краля, както и представянето на Ламин Ямал.

„Мисля, че контролирахме мача доста добре, но Албасете потвърди всичко, което показваше досега в този турнир. Те сериозно ни затрудниха“, заяви Лапорта.

„Заслужихме победата. Имаше момент с отменен гол и още един епизод, в който Жерард Мартин спаси отбора, но това е типичен мач за купата. Двубой на чужд терен, страхотна атмосфера. Желая им успех в първенството. Победата е заслужена, а сега трябва да мислим за полуфинала. Още следващата седмица имаме нов мач“, добави той.

„Ламин Ямал е гений, той проби отбраната им и вкара страхотен гол. Особено се радвам за Роналд Араухо. Истински „куле“. Към края вече беше доста изтощен. Много сме доволни от завръщането му, завръщането на капитана. Той отбеляза важен гол. Изиграхме добър мач, показахме добър футбол“, каза още президентът на каталунците.

