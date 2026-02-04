Лапорта: Ямал е гений, радвам се и за Араухо

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира победата с 2:1 над Албасете в четвъртфиналите за Купа на краля, както и представянето на Ламин Ямал.

„Мисля, че контролирахме мача доста добре, но Албасете потвърди всичко, което показваше досега в този турнир. Те сериозно ни затрудниха“, заяви Лапорта.

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

„Заслужихме победата. Имаше момент с отменен гол и още един епизод, в който Жерард Мартин спаси отбора, но това е типичен мач за купата. Двубой на чужд терен, страхотна атмосфера. Желая им успех в първенството. Победата е заслужена, а сега трябва да мислим за полуфинала. Още следващата седмица имаме нов мач“, добави той.

Флик: Трябваше да решим мача още през първото полувреме

„Ламин Ямал е гений, той проби отбраната им и вкара страхотен гол. Особено се радвам за Роналд Араухо. Истински „куле“. Към края вече беше доста изтощен. Много сме доволни от завръщането му, завръщането на капитана. Той отбеляза важен гол. Изиграхме добър мач, показахме добър футбол“, каза още президентът на каталунците.