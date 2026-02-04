Популярни
  Флик: Трябваше да решим мача още през първото полувреме

Флик: Трябваше да решим мача още през първото полувреме

  • 4 фев 2026 | 01:29
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира победата с 2:1 над Албасете в четвъртфиналите за Купата на краля.

„Имахме много шансове. Можехме да решим изхода на мача още през първото полувреме“, заяви Флик.

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля
„Играем мачове на всеки три дни и отборът винаги е готов. Контролирахме срещата, но в крайна сметка трябваше да положим доста усилия, за да победим“, добави наставникът на Барса.

"Пуснахме от първата минута момчета, които имат по-малко игрово време, и те се справиха добре. Гордея се с целия отбор и старанието, което положихме", каза още германският специалист.

