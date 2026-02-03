Популярни
  Ювентус привлече нападател от академията на Манчестър Сити

Ювентус привлече нападател от академията на Манчестър Сити

  3 фев 2026
Ювентус привлече нападател от академията на Манчестър Сити

Английският нападател Джъстин Обоаводуо премина в италианския гранд Ювентус от Манчестър Сити, подписвайки договор до юни 2028 г. 19-годишният футболист ще започне кариерата си в Торино в отбора на Ювентус Некст Джен, който се състезава в третото ниво на италианския футбол – Серия C.

Трансферът на Обоаводуо беше потвърден с официално изявление от страна на Ювентус в понеделник, след като по-рано през деня играчът премина успешно медицински прегледи.

„С впечатляваща скорост, техника и остър поглед към гола, той е готов да приеме новото предизвикателство в Италия и да продължи развитието си“, заявиха „бианконерите“.

През първата част на сезона с екипа на Манчестър Сити, Обоаводуо отбеляза шест гола и направи пет асистенции в 18 мача във всички турнири. Пет от попаденията му бяха в шест срещи от Висшата лига 2.

Роден в Манчестър на 23 август 2006 г., нападателят направи своя дебют за националния отбор на Англия до 20 години през септември 2024 г.

