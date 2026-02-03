Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че не очаква през 2026 Мерцедес да доминира така, както го направи през 2014, когато беше по-предишната смяна на техническите правила. Ваулс направи тази прогноза при представянето на цветовата схема на новия автомобил на Уилямс FW48, който не беше готов навреме за шейкдауна в Барселона в края на януари.

„Въпросът дали отборите крият темпо е хубав. Но без да можем да сравним темпото на другите с това на нашата кола, е трудно да се каже какво правят останалите. Много по-лесно е в хода на състезанията, тогава никой не крие темпо.

Admiring the FW48 livery from every angle 🔥 pic.twitter.com/zWlQ48kRN5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

„Що се отнася до очакванията ми за тестовете в Бахрейн, първо и най-важното е, че видяхме, че задвижващата система на Мерцедес е надеждна. Все пак, може да има и скрити проблеми, но имаме още 6 дни тестове, така че да можем да изчистим всичко. Същото важи и за скоростната кутия. Мисля, че сега ще видим много по-бързо отборите да трупат километри, това обикновено не се случва в началото на нов етап от развитието на задвижващите системи.“

Снимки: Gettyimages