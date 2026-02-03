Популярни
Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

  • 3 фев 2026 | 18:19
Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс заяви, че не очаква през 2026 Мерцедес да доминира така, както го направи през 2014, когато беше по-предишната смяна на техническите правила. Ваулс направи тази прогноза при представянето на цветовата схема на новия автомобил на Уилямс FW48, който не беше готов навреме за шейкдауна в Барселона в края на януари.

„Въпросът дали отборите крият темпо е хубав. Но без да можем да сравним темпото на другите с това на нашата кола, е трудно да се каже какво правят останалите. Много по-лесно е в хода на състезанията, тогава никой не крие темпо.

„Що се отнася до очакванията ми за тестовете в Бахрейн, първо и най-важното е, че видяхме, че задвижващата система на Мерцедес е надеждна. Все пак, може да има и скрити проблеми, но имаме още 6 дни тестове, така че да можем да изчистим всичко. Същото важи и за скоростната кутия. Мисля, че сега ще видим много по-бързо отборите да трупат километри, това обикновено не се случва в началото на нов етап от развитието на задвижващите системи.“

Снимки: Gettyimages

