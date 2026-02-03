Гуардиола: Шест клуба са похарчили повече от нас в последните пет години, те трябва да спечелят всичко

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола се пошегува, че е разстроен, че клубът не харчи достатъчно пари за трансфери. През този месец "гражданите" привлякоха Антоан Семеньо и Марк Геи, така че общата сума, която похарчиха за нови играчи през последната година, възлиза на 450 милиона паунда. Гуардиола обаче подчерта, че по нетни разходи за последните пет години Сити е на седмо място в Премиър лийг, а той би желал да е на първо.

"Малко съм тъжен и разстроен, защото по нетни разходи за последните пет години сме седми във Висшата лига, а аз искам да бъдем първи. Не разбирам защо клубът не харчи повече пари. Малко съм им ядосан. Печелихме в миналото, защото харчихме много, но сега шест отбора трябва да спечелят Висшата лига, Шампионската лига и ФА Къп, защото са похарчили повече през последните пет години. Това е факт, а не мнение. Успех на шестте отбора, които са похарчили повече през последните пет години", заяви Гуардиола на пресконференцията си преди утрешния реванш от полуфиналите на "Карабао Къп" срещу Нюкасъл.

Относно самия двубой испанецът добави:

"Утре имаме шанса да се класираме за пети финал в "Карабао Къп" в последните десет години. Имаме добър резултат от първия мач, предпочитам да започнем с преднина от 2:0. Знам отлично обаче, че срещу Нюкасъл и гордостта, която притежава този отбор, който играе в Шампионската лига, трябва да си подготвен. Трябва да видим и как са се възстановили играчите след мача с Тотнъм".

"Антоан Семеньо може да играе, но Марк Геи - не. Добре, ще заложим на друг. Ще видим как се чувства днес Шерки. Рубен Диаш започна да тренира вчера. Джереми Доку още не е готов".

