Страсбург 1:1 ПСЖ, домакините изравниха мигновено

Страсбург и ПСЖ играят при 1:1 в мач от 20-ия кръг на Лига 1.

Двубоят започна на сравнително ниски обороти. Първата интересна ситуация дойде след четвърт час, когато след статично положение топката бе пратена към играч на Страбсург, който стреля отблизо, а кълбото бе блокирано от капитана Маркиньос с ръка. Първоначално съдията не реагира, но след намеса на ВАР се стигна до дузпа. Хуакин Паничели застана зад топката и стреля в десния ъгъл, но Матвей Сафонов се изстреля и спаси по брилянтен начин изпълнението.

Този пропуск бе наказан мигновено от парижани след грешка на капитана Мамаду Сар, който изчисти в краката на Брадли Баркола, а притичалият Сени Маюлу реализира за 0:1.

Парижани ще търсят задължителен успех тази вечер, който ще ги изкачи отново на върха в първенството, който в момента е окупиран от Ланс. От своя страна домакините също правят добър сезон и в момента са в серия от четири последователни мача без поражение.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике отново предпочита Матей Сафонов на мястото на Лука Шевалия. Ашраф Хакими запазва мястото си на десния фланг, а Заир-Емери преминава в халфовата линия. Ибрахим Мбайе започва на мястото на контузения Хвича Кварацхелия. Дезире Дуе и Усман Дембеле остават на пейката, а Фабиан Руис продължава да се възстановява от травма.

Наставникът на Страсбург Гари О’Нийл трябва да се справя с проблеми в своя състав и отсъствието на Валентин Баркола и Абдула Уатара. Мамаду Сар започва от първата минута и носи капитанската лента на тима. Атаката на тима е водена от Хоакин Паникели, който има 11 попадения от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago