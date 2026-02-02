Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Не знам дали заслужавахме победата, но тя е много важна

Луис Енрике: Не знам дали заслужавахме победата, но тя е много важна

  • 2 фев 2026 | 03:35
  • 178
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели мнението си след победата на неговия отбор с 2:1 над Страсбург в мач от 20-ия кръг на Лига 1.

„Страхотно е, че спечелихме този мач. Не си спомням да сме имали лесен двубой тук. Страсбург разполага с млади и много качествени футболисти. През първото полувреме бяхме доста неточни, докато през второто се представихме по-добре, но сме щастливи от победата“, заяви Луис Енрике.

„Това е важен успех, въпреки че можем да играем и по-силно. Не знам дали заслужавахме тази победа, но тя е изключително важна за нас, за нашата увереност и за целите, които преследваме“, добави испанският специалист.

Десет от ПСЖ се върнаха на челото в Лига 1 преди дербито с Марсилия
Десет от ПСЖ се върнаха на челото в Лига 1 преди дербито с Марсилия

Той похвали специално руския страж Матвей Сафонов, който спаси дузпа.

"Никога в кариерата си не съм работил с вратар, който спасява толкова много дузпи, А аз съм работил с доста вратари. Сафонов просто има умението да предугажда къде ще стрелят противниковите футболисти", каза насатвникът на ПСЖ.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 320
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 347
  • 0
Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

  • 2 фев 2026 | 01:06
  • 1330
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 777
  • 0
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

  • 2 фев 2026 | 00:20
  • 926
  • 1
В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

  • 1 фев 2026 | 23:58
  • 1458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 1248
  • 1
Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

  • 2 фев 2026 | 04:15
  • 154
  • 0
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 5655
  • 4
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 7732
  • 1
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 37063
  • 75
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 23915
  • 107