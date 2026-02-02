Луис Енрике: Не знам дали заслужавахме победата, но тя е много важна

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели мнението си след победата на неговия отбор с 2:1 над Страсбург в мач от 20-ия кръг на Лига 1.

„Страхотно е, че спечелихме този мач. Не си спомням да сме имали лесен двубой тук. Страсбург разполага с млади и много качествени футболисти. През първото полувреме бяхме доста неточни, докато през второто се представихме по-добре, но сме щастливи от победата“, заяви Луис Енрике.

„Това е важен успех, въпреки че можем да играем и по-силно. Не знам дали заслужавахме тази победа, но тя е изключително важна за нас, за нашата увереност и за целите, които преследваме“, добави испанският специалист.

Десет от ПСЖ се върнаха на челото в Лига 1 преди дербито с Марсилия

Той похвали специално руския страж Матвей Сафонов, който спаси дузпа.

"Никога в кариерата си не съм работил с вратар, който спасява толкова много дузпи, А аз съм работил с доста вратари. Сафонов просто има умението да предугажда къде ще стрелят противниковите футболисти", каза насатвникът на ПСЖ.

Снимки: Imago