Меси поздрави популярно каталунско издание за 120-годишнината

Световната мегазвезда Лионел Меси се присъедини към честването на 120-годишнината на авторитетния каталунски спортен вестник "Мундо Депортиво". Аржентинецът отправи видеопослание, изпълнено със спомени и благодарност.

В поздравителното си послание по време на галавечер, посветена на годишнината, роденият в Росарио играч подчерта подкрепата на вестника през цялата му кариера, не само по време на най-големите му триумфи, но и по време на най-трудните времена.

❤ Leo Messi felicita el 120 aniversario a Mundo Deportivo: "Muchas veces fui portada gracias a Dios. Feliz de haber compartido estos años con ustedes"



🫂 ¡Muchas gracias, Leo!

„Щастлив съм, че споделих тези години с вас“, отбеляза Меси, превръщайки се в най-често отразяваната фигура в новата история на изданието. Тези думи подчертават взаимното уважение между най-титулувания футболист на всички времена и медията, която ден след ден разказва за пътя му от обещаващ талант до световен мит.

В своето поздравление към "Мундо Депортиво" роденият в Росарио футболист изтъкна подкрепата на медията през цялата му кариера, не само при големите триумфи, но и в по-сложните моменти. Това е изрично признание за ролята на спортната журналистика като постоянен свидетел не само на успеха, но и на трудностите и високите изисквания, съпътстващи една елитна кариера.

Снимки: Imago