Карик помолил Бербатов да помогне на Шешко

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов разказа, че е се е срещнал с настоящото острие на тима Бенямин Шешко по молба на мениджъра Майкъл Карик. Двамата са говорили за спецификите на задачата да водиш атаката на тим като “червените дяволи”, а българинът се изказа ласкаво за словенеца, посочвайки, че има светло бъдеще на “Олд Трафорд”.
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време
“Говорих с Бенямин Шешко по молба на Майкъл Карик миналата седмица. Проведохме положителен разговор относно тренировките и физическата му подготовка, както и за позиционирането и вземането на решенията пред вратата. Шешко е изключителен нападател и има светло бъдеще в тима,” сподели самият Бербатов.
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още
Шешко бе привлечен на “Олд Трафорд” през лятото срещу малко над 76 милиона евро. Той имаше трудно начало на сезона, което му навлече редица критики, но в последните двубои, след смяната на Рубен Аморим, той показва по-добра игра и записа три попадения в последните си три двубоя. В неделя Шешко се появи от пейката и отбеляза победния гол за Манчестър Юнайтед в добавеното време срещу Фулъм.
Снимки: Gettyimages