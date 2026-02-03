Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик помолил Бербатов да помогне на Шешко

Карик помолил Бербатов да помогне на Шешко

  • 3 фев 2026 | 14:04
  • 1903
  • 2

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов разказа, че е се е срещнал с настоящото острие на тима Бенямин Шешко по молба на мениджъра Майкъл Карик. Двамата са говорили за спецификите на задачата да водиш атаката на тим като “червените дяволи”, а българинът се изказа ласкаво за словенеца, посочвайки, че има светло бъдеще на “Олд Трафорд”.

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

“Говорих с Бенямин Шешко по молба на Майкъл Карик миналата седмица. Проведохме положителен разговор относно тренировките и физическата му подготовка, както и за позиционирането и вземането на решенията пред вратата. Шешко е изключителен нападател и има светло бъдеще в тима,” сподели самият Бербатов.

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още
Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Шешко бе привлечен на “Олд Трафорд” през лятото срещу малко над 76 милиона евро. Той имаше трудно начало на сезона, което му навлече редица критики, но в последните двубои, след смяната на Рубен Аморим, той показва по-добра игра и записа три попадения в последните си три двубоя. В неделя Шешко се появи от пейката и отбеляза победния гол за Манчестър Юнайтед в добавеното време срещу Фулъм.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

Ливърпул обяви официално сделката за един от най-перспективните бранители в Европа

  • 3 фев 2026 | 10:06
  • 6765
  • 5
Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

Болоня се кани да откаже Милан от битката за Скудетото

  • 3 фев 2026 | 08:01
  • 3782
  • 1
Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

Може ли екзекуторът на Реал Мадрид да вземе скалпа и на Барселона?

  • 3 фев 2026 | 07:33
  • 10073
  • 12
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8957
  • 16
Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

Ламин Ямал изравни постижение на Марадона в Барселона

  • 3 фев 2026 | 06:33
  • 4452
  • 5
Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

Спрягат Чаби Алонсо като вариант за заместник на Гуардиола

  • 3 фев 2026 | 05:59
  • 6890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 15455
  • 65
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 24008
  • 123
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 3568
  • 2
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 1413
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2823
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8957
  • 16