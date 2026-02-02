Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

  • 2 фев 2026 | 00:20
  • 430
  • 1

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик призова за спокойствие и продължаване на усилената работа, въпреки че изведе „червените дяволи“ до трета поредна победа. Възходът на тима под негово ръководство продължи с успех с 3:2 над Фулъм. Победата беше изкована с късен гол в напрегнат двубой, който държа публиката на „Олд Трафорд“ на нокти. Въпреки нарастващия оптимизъм около клуба, специалистът настоява, че отборът му няма да се главозамайва от скорошния подем в резултатите.

„Не гледаме твърде напред. Важно е да подхождаме към всеки следващ мач поотделно. Можем да бъдем по-добри, отколкото бяхме днес. Има още много какво да покажем в различни аспекти на играта. Заедно сме едва от три седмици, работим върху определени неща и се опитваме да се подобряваме. Днес целта беше да намерим начин да спечелим. Три поредни победи е добре, но ние искаме повече“, заяви Карик.

Той призна, че би предпочел по-убедителни победи, а не с толкова драма, но пък похвали отбора си за борбеността и особено автора на победния гол Бенджамин Шешко.

„Когато победите идват по такъв начин, усещането е за нещо повече от три точки. Това чувство се разпространява сред всички. Заслугата е на момчетата. Знаехме, че срещу Фулъм ще бъде трудно; те са много добър отбор и трябваше да отговорим на много въпроси. Да продължим да се борим и да намерим късен победен гол... радвам се за Бенджи. Той го заслужава. Това е огромен момент за всички нас, но особено за него. Той е фантастичен, откакто дойдох“, каза още специалистът.

