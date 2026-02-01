Манчестър Юнайтед 0:0 Фулъм

Манчестър Юнайтед и Фулъм играят при 0:0 в среща от 24-ия кръг на Висшата лига. “Червените дяволи” ще се опитат да продължат доброто си представяне след назначаването на Майкъл Карик, след като спечелиха срещу Манчестър Сити и Арсенал. Фулъм се представя блестящо и има само четири точки по-малко от днешния си съперник.

Карик заложи на един и същ състав в първите си два мача. Сега обаче е направил една промяна, която е принудителна. Матеус Куня е титуляр на мястото на контузения Патрик Доргу. Мейсън Маунт не е в групата на Юнайтед.

Matheus replaces Patrick in our only change to face Fulham 👊❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2026

Снимки: Imago