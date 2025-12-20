Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

  • 20 дек 2025 | 14:49
  • 120
  • 0
АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

Автомобилната федерация на България (АФБ) награди днес шампионите и призьорите от шампионатите и състезанията, проведени у нас.

Моторспорт сезонът в България се оказа доста къс, тъй като състезанията стартираха едва след средата на лятото, а някои шампионати не успяха да излъчат шампиони въпреки сериозните амбиции на организатори и участници.

Днес обаче зала „София“ на сградата на БЧК в столицата се напълни с хора, които са положили усилия през годината, за да се състезават, да организират надпревари и които искат повече състезания догодина.

„Най-важното за нас беше да рестартираме автомобилния спорт у нас, след като получихме лиценз през юни – заяви за Sportal.bg председателят на АФБ Калоян Станчев. – Направихме много неща, но и много не успяхме, но се надявам, че догодина всички дисциплини ще имат пълноценни календари и подобаваща бройка състезания и участници.“

Председателят на АФБ прогнозира, че до края на януари би трябвало да е готов състезателният календар за 2026 и потвърди, че в началото на септември ще се организира рали „България“, което се завръща в календара на Европейския рали трофей (ERT).

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

  • 19 дек 2025 | 18:34
  • 1730
  • 0
Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

  • 19 дек 2025 | 17:51
  • 1132
  • 0
Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

  • 19 дек 2025 | 17:28
  • 1141
  • 0
След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

  • 19 дек 2025 | 16:35
  • 766
  • 0
Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

  • 19 дек 2025 | 15:58
  • 1952
  • 0
Норис се прицели в постижение на Хамилтън

Норис се прицели в постижение на Хамилтън

  • 19 дек 2025 | 15:39
  • 1156
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

Нюкасъл 2:0 Челси, втори гол на Волтемаде

  • 20 дек 2025 | 13:28
  • 2323
  • 5
Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
  • 45950
  • 69
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 25887
  • 32
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 3470
  • 2
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 3541
  • 4
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 3404
  • 0