АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

Автомобилната федерация на България (АФБ) награди днес шампионите и призьорите от шампионатите и състезанията, проведени у нас.

Моторспорт сезонът в България се оказа доста къс, тъй като състезанията стартираха едва след средата на лятото, а някои шампионати не успяха да излъчат шампиони въпреки сериозните амбиции на организатори и участници.

Днес обаче зала „София“ на сградата на БЧК в столицата се напълни с хора, които са положили усилия през годината, за да се състезават, да организират надпревари и които искат повече състезания догодина.

„Най-важното за нас беше да рестартираме автомобилния спорт у нас, след като получихме лиценз през юни – заяви за Sportal.bg председателят на АФБ Калоян Станчев. – Направихме много неща, но и много не успяхме, но се надявам, че догодина всички дисциплини ще имат пълноценни календари и подобаваща бройка състезания и участници.“

Председателят на АФБ прогнозира, че до края на януари би трябвало да е готов състезателният календар за 2026 и потвърди, че в началото на септември ще се организира рали „България“, което се завръща в календара на Европейския рали трофей (ERT).