Официално: Ботев (Враца) подписа със защитник

  2 фев 2026
Ботев (Враца) представи поредно ново попълнение. Към тима се присъединява Дорде Йовичич. Бранителят е преминал през отборите на Цървена звезда и Брага, а за последно се е подвизавал в малтийския Забар.

Ето какво пишат от Ботев:

НОВ СТЪЛБ В ЗАЩИТАТА НА БОТЕВ

ДОБРЕ ДОШЪЛ, ДОРДЕ ЙОВИЧИЧ!

24-годишният Дорде Йовичич се присъединява към Ботев. 191-сантиметровия футболист пристига под Околчица от босненския Слога Меридиан.

Йовичич е юноша на Войводина, като на 15 години преминава в Цървена звезда, където играе до 19-ата си годишнина. Следва преместване в Португалия, където става част от Брага. Изкарва кратък период в Тренчин, а след това във ФК Подгорица, малтийския Забар. Йовичич записва и мачове за юношеския национален отбор на Босна и Херцеговина.

Успех със зелената фланелка, Дорде - С Ботевска воля, с Ботевски дух!

