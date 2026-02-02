Още един италиански опашкар се раздели с треньора си

Последният в Серия А Верона обяви раздялата с треньора си Паоло Дзанети, съобщиха официално от клуба. Отборът е в негативна серия от осем поредни мача без победа, като загуби тежко с 0:4 последния си мач с Каляри, което очевидно е изчерпало търпението на ръководството.

Дзанети бе треньор на Верона от 2024 г. и през миналата кампания осигури оставането на клуба в елита. Лошата сегашна кампания обаче предопредели съдбата му, а времето отборът ще бъде воден от наставника на Примаверата на тима Паоло Самарко.

Така още един италиански отбор на дъното се раздели с треньора си, след като вчера отборът на Росен Божинов Пиза уволни Алберто Джилардино.

Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.



Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere… pic.twitter.com/DTrZnJyvZR — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 2, 2026

За евентуален нов треньор на Верона се спряга бившият наставник на Парма, Сампдория, Лече и Емполи Роберто Д’Аверса.

