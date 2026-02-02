Популярни
  Верона
Още един италиански опашкар се раздели с треньора си

  • 2 фев 2026 | 13:10
  • 421
  • 0
Последният в Серия А Верона обяви раздялата с треньора си Паоло Дзанети, съобщиха официално от клуба. Отборът е в негативна серия от осем поредни мача без победа, като загуби тежко с 0:4 последния си мач с Каляри, което очевидно е изчерпало търпението на ръководството.

Дзанети бе треньор на Верона от 2024 г. и през миналата кампания осигури оставането на клуба в елита. Лошата сегашна кампания обаче предопредели съдбата му, а времето отборът ще бъде воден от наставника на Примаверата на тима Паоло Самарко.

Така още един италиански отбор на дъното се раздели с треньора си, след като вчера отборът на Росен Божинов Пиза уволни Алберто Джилардино.

За евентуален нов треньор на Верона се спряга бившият наставник на Парма, Сампдория, Лече и Емполи Роберто Д’Аверса.

Снимки: Imago

