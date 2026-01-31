Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

Каляри записа трета поредна победа в Серия "А", след като разгроми с 4:0 на свой терен Верона в двубой от 23-тия кръг.

Първото полувреме изглеждаше равностойно като футбол, но домакините показаха голяма ефективност и взеха комфортен аванс. В 36-ата минута Палестра проби отдясно, справи се с двама противници и върна към Оберт, който отклони с пета, а Лука Мацители прати топката до близката греда. В добавеното време на първата часа центриране от корнер пред вратата на гостите не бе изчистено добре, след което Еспозито изсипа топката към далечната греда, където Семих Кълъчсой засече от въздуха и с ножичен удар прати топката във вратата. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след намесата на ВАР стана ясно, че такава няма, така че голът бе признат.

В 51-вата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Сар получи втори жълт картон и бе изгонен. Това направи задачата на Верона съвсем непосилна.

В 84-тата минута Перили направи страхотно спасяване след удар с глава на Адорпо, но Ибрахим Сулемана направи добавка отблизо за 3:1. В добавеното време Рияд Идриси оформи крайното 4:0, след като засече с глава центриране на Дзапа.

За Верона това е осми пореден мач без победа.

Снимки: Imago