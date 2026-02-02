Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на ЦСКА с разгром над Варна ДКС

Волейболистките на ЦСКА с разгром над Варна ДКС

  • 2 фев 2026 | 13:06
  • 279
  • 0
Волейболистките на ЦСКА записаха бърза 8-а победа в женската "Demax+" лига. Момичетата на Юлия Иванова разгромиха аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:13, 25:10, 25:15) за малко повече от час игра, в последния мач от 11-ия кръг, игран днес в зала "Васил Симов" в столицата.

По този начин начин "червените" са на 4-о място във временното класиране с 8 победи, 3 загуби и 25 точки. Варна ДКС остава на дъното без победа и без спечелена точка до момента.

В междинния 12-и кръг ЦСКА ще приеме Дея спорт (Бургас) в сряда (4 февруари) от 18,30 часа. В редовния 13-и кръг пък за "червените" предстои "вечно" дерби с Левски София, докато варненки са домакини на Драгоман. И двете срещи са в неделя (8 февруари) съответно от 16,30 и 16,00 часа.

