Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

  • 31 яну 2026 | 19:52
  • 479
  • 0
Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

Волейболистките на Левски София записаха категоричен успех при гостуването си на Дея спорт (Бургас) в среща от 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. Състезателките на треньора Денислав Димитров спечелиха с 3:0 (25:11, 25:16, 25:18), а развоя на срещата му позволи да пусне в игра почти всички момичета. Единствено капитанът Славина Колева получи почивка.

В междинния 12-и кръг "сините" приемат Марица 2022 (Пловдив). Мачът е в сряда (4 февруари) от 19,00 часа.

Най-резултатна за Левски стана Габриела Найденова с 14 точки (4 аса). Елена Коларова направи 6 успешни блока!, а завърши общо с 9 точки за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

  • 31 яну 2026 | 18:44
  • 3919
  • 1
Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

  • 31 яну 2026 | 18:29
  • 773
  • 0
Миньор с първа победа за годината в женското първенство

Миньор с първа победа за годината в женското първенство

  • 31 яну 2026 | 18:03
  • 454
  • 1
Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

  • 31 яну 2026 | 15:16
  • 820
  • 0
Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 881
  • 0
Левски разгроми Дея спорт

Левски разгроми Дея спорт

  • 30 яну 2026 | 21:24
  • 3936
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 49161
  • 125
Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

  • 31 яну 2026 | 21:06
  • 689
  • 1
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 12800
  • 32
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 15415
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 37808
  • 23
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 20951
  • 5