Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

Волейболистките на Левски София записаха категоричен успех при гостуването си на Дея спорт (Бургас) в среща от 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. Състезателките на треньора Денислав Димитров спечелиха с 3:0 (25:11, 25:16, 25:18), а развоя на срещата му позволи да пусне в игра почти всички момичета. Единствено капитанът Славина Колева получи почивка.

В междинния 12-и кръг "сините" приемат Марица 2022 (Пловдив). Мачът е в сряда (4 февруари) от 19,00 часа.

Най-резултатна за Левски стана Габриела Найденова с 14 точки (4 аса). Елена Коларова направи 6 успешни блока!, а завърши общо с 9 точки за победата.