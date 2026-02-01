ЦПВК с бърза победа над Варна ДКС

Отборът на ЦПВК постигна втора поредна победа в женската "Demax+" лига. Момичетата на Евелина Цветанова биха бързо като домакини аутсайдера Варна ДКС с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) в в изтеглена среща от междинния 12-и кръг, играна тази вечер.

Така ЦПВК остава на трето място във временното класиране с 9 победи, 3 загуби и 26 точки. Варненки пък са на дъното без победа и без спечелена точка до момента.

Утре (2 февруари) от 12,00 часа Варна ДКС ще играе срещу ЦСКА в последния мач от редовния 11-и кръг на първенството. В редовния 13-и кръг ЦПВК ще гостува на Дея спорт (Бургас), а варненки са домакини на Драгоман. И двата двубоя са в неделя (8 февруари).