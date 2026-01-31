Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Бето донесе точка на Евертън с гол в последните секунди

Бето донесе точка на Евертън с гол в последните секунди

  • 31 яну 2026 | 19:08
  • 403
  • 0

Евертън си тръгна с точка от гостуването на Брайтън, след като изравни дълбоко в добавеното време. Влезлият като резерва Бето се разписа в 97-ата минута и срещата завърши 1:1. Паскал Грос бе открил резултата в 73-ата минута с първия си гол след завръщането си в клуба.

“Чайките” доминираха през първото полувреме и създадоха по-добрите положения, но Пикфорд не бе поставен под сериозно напрежение. Уелбек, Рютер и Митома стреляха покрай вратата, а гостите не направиха нищо в предни позиции, като основно се защитаваха.

След почивката “карамелите” успяха да организират няколко атаки, а в 67-ата минута Фербрюген дори трябваше да прави спасяване след удар на Дюсбъри-Хол. Малко по-късно Евертън стигна до разбъркване в наказателното поле на съперника, но защитата на домакините успя да избие. Отговорът на Брайтън бе прекрасна комбинация, която завърши с гол на Грос. “Чайките” стигнаха до второ попадение и си помислиха, че са решили мача, но голът на Митома бе отменен поради засада.

Тимът на Дейвид Мойс не застраши сериозно съперника в последната част на двубоя, но стигна до изравняване в самия край. Бето се появи на терена минута преди края на редовното време и се разписа в 97-ата минута. Той вкара от добавка, след като Фербрюген отрази удар на О’Брайън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

  • 31 яну 2026 | 13:53
  • 1437
  • 0
Кога някой ще се сети за Дани Себайос

Кога някой ще се сети за Дани Себайос

  • 31 яну 2026 | 12:15
  • 9583
  • 5
Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

  • 31 яну 2026 | 10:30
  • 7666
  • 2
Левандовски гони постижение на Роналдиньо

Левандовски гони постижение на Роналдиньо

  • 31 яну 2026 | 09:13
  • 11489
  • 9
Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

  • 31 яну 2026 | 07:18
  • 7700
  • 0
Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

  • 31 яну 2026 | 06:50
  • 5816
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 45616
  • 85
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 12211
  • 41
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 10583
  • 16
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 34784
  • 22
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 19012
  • 2
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 24975
  • 40