Бето донесе точка на Евертън с гол в последните секунди

Евертън си тръгна с точка от гостуването на Брайтън, след като изравни дълбоко в добавеното време. Влезлият като резерва Бето се разписа в 97-ата минута и срещата завърши 1:1. Паскал Грос бе открил резултата в 73-ата минута с първия си гол след завръщането си в клуба.

“Чайките” доминираха през първото полувреме и създадоха по-добрите положения, но Пикфорд не бе поставен под сериозно напрежение. Уелбек, Рютер и Митома стреляха покрай вратата, а гостите не направиха нищо в предни позиции, като основно се защитаваха.

След почивката “карамелите” успяха да организират няколко атаки, а в 67-ата минута Фербрюген дори трябваше да прави спасяване след удар на Дюсбъри-Хол. Малко по-късно Евертън стигна до разбъркване в наказателното поле на съперника, но защитата на домакините успя да избие. Отговорът на Брайтън бе прекрасна комбинация, която завърши с гол на Грос. “Чайките” стигнаха до второ попадение и си помислиха, че са решили мача, но голът на Митома бе отменен поради засада.

Тимът на Дейвид Мойс не застраши сериозно съперника в последната част на двубоя, но стигна до изравняване в самия край. Бето се появи на терена минута преди края на редовното време и се разписа в 97-ата минута. Той вкара от добавка, след като Фербрюген отрази удар на О’Брайън.

Снимки: Gettyimages