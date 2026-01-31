Впечатляващ гол нанесе нов сериозен удар по амбициите на РБ Лайпциг за топ 4

РБ Лайпциг допусна нова грешна стъпка и допусна обрат у дома с 1:2 от Майнц 05 в мач от 20-тия кръг на Бундеслигата. Домакините поведоха с попадение на Конрад Хардер (39’), но след това инкасираха две безответни попадения и загубиха мача. Особено впечатляващ бе вторият гол за Майнц, дело на резервата Силас Вамангитука, преминал в стил “Марадона” през защитата на домакините. През седмицата “червените бикове” не успяха да се справят и в гостуването на Санкт Паули и допуснаха късно изравняване.

Така засега РБ Лайпциг остава на 4-а позиция, но е твърде вероятно да бъде изместен от Щутгарт, който е с мач по-малко. Възходът на Майнц пък продължава, като тимът записа трета победа в последните 4 мача и вече не е в опасната зона, изпреварвайки Хамбургер, който по-късно играе с шампиона Байерн.

Silas finds the back of the net with a superb finish!



🇩🇪 RB Leipzig 1-2 Mainz 05pic.twitter.com/6k2dLQojqb — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 31, 2026

През почти по-голямата част от първото полувреме чистите положения липсваха, но РБ Лайпциг успя да излезе напред в 39-ата минута. Антонио Нуса напредна и центрира отлично на главата на Конрад Хардер, който с точен изстрел не остави шансове на стража на гостите Даниел Батц - 1:0. Дълбоко в продължението на полувремето обаче Майнц се върна в мача, след като Давид Раум фаулира в наказателното си поле Филип Титц и реферът отсъди дузпа. Надим Амири бе безупречен от бялата точка и изравни за тима от карнавалния град - 1:1.

В началото на втората част Майнц постигна пълен обрат. Влезлият от пейката още през първото полувреме бивш играч на Щутгарт Силас Вамангитука предприе впечатляващ индивидуален рейд и вкара много красив гол за гостите - 1:2. “Червените бикове” пък сравнително бързо можеха да изравнят, но Ромуло в 62-рата минута имаше малшанса да нацели напречната греда от непосредствена близост. Дванадесет минути по-късно пък Майнц можеше да реши всичко, но Петер Гулачи успя да спаси удар на Кайшу Сано след нов феноменален индивидуален рейд на играч на гостите. До края на срещата РБ Лайпциг опита натиск, но така и не успя да изравни.