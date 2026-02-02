Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 405
  • 0

Отборът на Ферари направи един позитивен старт на своята подготовка преди началото на сезон 2026 във Формула 1 по време на шейкдауна в Барселона миналата седмица.

Люис Хамилтън завърши изпитанията на „Каталуния“ с най-доброто време за цялата седмица, а Черните кончета направиха цели 440 обиколки в своите три дни за подготовка. Повече от тях регистрира само екипът на Мерцедес, който завърши тестовете в Барселона с грандиозните 500 обиколки.

Ферари и всички останали отбори ще продължат своята предсезонна подготовка в Бахрейн по-късно този месец, а по думите на шефа на Скудерията Фредерик Васьор за екипа от Маранело предстои интезивен период преди тестовете на „Сахир“. Преди да се насочи към Близкия изток Ферари ще анализира събраните през миналата седмица данни, за да се види къде и какво може да се подобри по SF-26.

Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?
Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?

„Другата седмица (тази седмица), ние ще се върне у дома. Ще бъде много интензивно, защото ще разглеждаме всички данни, които събрахме през последните дни, за да видим какво можем да подобрим.

„Имаме много отворени въпроси за Бахрейн. Там ще имаме два пъти по три дни за тестване. Както винаги ще бъде много интензивно, защото тези тестове са непосредствено преди първото състезание, а след това ние отлитаме директно за Мелбърн. В Бахрейн нещата ще бъдат много по-представителни, отколкото бяха в Барселона“, заяви Васьор.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

  • 31 яну 2026 | 22:07
  • 2946
  • 0
В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

  • 31 яну 2026 | 18:02
  • 1530
  • 0
Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

  • 31 яну 2026 | 16:43
  • 1018
  • 0
От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

  • 31 яну 2026 | 16:24
  • 1676
  • 0
Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

Плановете на Джак Дуън да се състезава в Супер Формула пропаднаха

  • 31 яну 2026 | 15:57
  • 717
  • 0
Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

  • 31 яну 2026 | 15:42
  • 659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24384
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8209
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11601
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5158
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1240
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43871
  • 26