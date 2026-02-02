За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

Отборът на Ферари направи един позитивен старт на своята подготовка преди началото на сезон 2026 във Формула 1 по време на шейкдауна в Барселона миналата седмица.

Люис Хамилтън завърши изпитанията на „Каталуния“ с най-доброто време за цялата седмица, а Черните кончета направиха цели 440 обиколки в своите три дни за подготовка. Повече от тях регистрира само екипът на Мерцедес, който завърши тестовете в Барселона с грандиозните 500 обиколки.

The crispness right here 🤏📸 pic.twitter.com/CtTw4c01Vv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 1, 2026

Ферари и всички останали отбори ще продължат своята предсезонна подготовка в Бахрейн по-късно този месец, а по думите на шефа на Скудерията Фредерик Васьор за екипа от Маранело предстои интезивен период преди тестовете на „Сахир“. Преди да се насочи към Близкия изток Ферари ще анализира събраните през миналата седмица данни, за да се види къде и какво може да се подобри по SF-26.

„Другата седмица (тази седмица), ние ще се върне у дома. Ще бъде много интензивно, защото ще разглеждаме всички данни, които събрахме през последните дни, за да видим какво можем да подобрим.



„Имаме много отворени въпроси за Бахрейн. Там ще имаме два пъти по три дни за тестване. Както винаги ще бъде много интензивно, защото тези тестове са непосредствено преди първото състезание, а след това ние отлитаме директно за Мелбърн. В Бахрейн нещата ще бъдат много по-представителни, отколкото бяха в Барселона“, заяви Васьор.

