  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?

Подхождат ли новите коли във Формула 1 на стила на Люис Хамилтън?

  • 31 яну 2026 | 15:09
  • 1982
  • 0

Определено можем да кажем, че седемкратният световен шампион Люис Хамилтън не успя да адаптира своя стил на пилотиране към колите, които се използваха във Формула 1 през последните четири години. За щастие на британеца обаче сега в световния шампионат в сила влизат изцяло нови технически правила, които изглежда, че ще бъдат по-подходящи за пилота на Ферари.

Той винаги е предпочитал да бъде агресивен в началната фаза на спирането, след което да влизат рязко и остро в завоите, използвайки траектория, която наподобява латинската буква V. През последните четири години обаче бяха използвани коли с граундефект, които изискваха доста по-плавно управление и изписване на буквата U в завоите.

След края на петдневния шейкдаун в Барселона, който Хамилтън завърши с най-доброто време за седмицата, британецът сподели своите първи впечатления от изцяло новите коли в световния шампионат. В своя коментар той намекна, че с тези автомобили можем да видим завръщаме на някои от силните страни на неговото каране, които бяхме свикнали да наблюдаваме до края на сезон 2021.

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата
Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

„Разбира се, имаше дреболии, но ния нямахме моменти, в които да седим и да не правим нищо. Предполагам, че може да има такива в следващите седмици, но иначе казано имахме доста солидни няколко дена.

„От гледна точка опознаването на колата и баланса ѝ, сега ние разполагаме с доста по-малко притискане. Всъщност тази генерация коли е малко по-забавна за каране, има презавиване и пързаляне, но е по-лесно да се контролира, определено можем да кажем, че насладата е по-голяма.

„Ние определено имаме какво да подобряваме, както и всички други. Ние имахме страхотни брифинги, всички работят здраво и усещам, че у всеки в отбора има повече печеливш манталитет от преди.

„Беше много приятна седмица, лично аз свърших много работа през зимата, както и отборът преди теста. Беше необичайно начало на седмицата с мокрия ден, който принципно бихме пропуснали, но помним какво стана в първото състезание миналата година, така че беше добре да натрупам опит и в такива условия“, коментира Хамилтън.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

