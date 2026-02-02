Иван Иванов: Радвам се за успеха на Кисимов, за мен е голяма чест да имам Надал до себе си

През миналата година Иван Иванов спечели две титли на сингъл при юношите в турнирите от Големия шлем - на “Уимбълдън” и US Open, а в събота Димитър Кисимов триумфира на двойки на Откритото първенство на България. 17-годишният състезател на ТК “Про Спорт” завоюва трофея в тандем с южноафриканеца Конър Доиг. Така Кисимов стана десетият българин на финал в “мейджър” турнир изобщо, а на двойки изравни постижението на Адриан Андреев от 2018 година, когато спечели титлата на US Open.

“"Ние с него сме добри приятели и много се радвам, че направи този успех на двойки с Конър. Надявам се така да продължава годината и да може да стига по-напред в турнирите от юношеските шлемове. Ако може да спечели повече мачове при мъжете и да изгради тази мъжка структура, която наистина ще му трябва, за да продължава напред, както и на всички нас", заяви Иванов в предаването "Арена спорт" на БНТ.

Иван Иванов е част от отбора на България в срещата с Белгия за Купа Дейвис. Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума".

"Настроението е много добре, тъй като винаги е чест да присъствам на лагера за Купа Дейвис", добави той.

Запитан ще се справи ли България с Белгия, Иванов отговори:

"Те са наистина много опитен отбор, както и предния път Финландия, но мисля, че сме подготвени, както аз така и целият отбор. Аз имах много добър старт на годината, както и другите членове на отбора, така че наистина се надявам, да имаме нашите шансове да победим в този мач."

Иванов изигра два финала на турнирите в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

"Аз не участвам на юношески турнири и мъжките турнири са привилегия за мен и да участвам на тях е винаги много трудно, но както аз така и за другите момчета напредваме, и напредваме, и нашия ранкинг, така че винаги се развиваме както и се надяваме да стигнем по-напред на турнирите от Challenger и от Futures и да стигнем до нивото на нашите опоненти също", коментира той.

Иван Иванов сподели, че продължава да получава съвети от Надал, когато е в Манакор.

"Той дойде на няколко от мачовете ми и ми помагаше с някои съвети. За мен е голяма чест да имам такава звезда, като него близо до мен, и наистина се надявам да го карам да се гордее и да продължава да ми дава тези съвети и тази опора, която ми дава", обясни българският тенис талант.

Иванов заяви също, че се надява Новак Джокович да спечели финала на Australian Open.