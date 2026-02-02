Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов: Радвам се за успеха на Кисимов, за мен е голяма чест да имам Надал до себе си

Иван Иванов: Радвам се за успеха на Кисимов, за мен е голяма чест да имам Надал до себе си

  • 2 фев 2026 | 09:24
  • 564
  • 0
Иван Иванов: Радвам се за успеха на Кисимов, за мен е голяма чест да имам Надал до себе си

През миналата година Иван Иванов спечели две титли на сингъл при юношите в турнирите от Големия шлем - на “Уимбълдън” и US Open, а в събота Димитър Кисимов триумфира на двойки на Откритото първенство на България. 17-годишният състезател на ТК “Про Спорт” завоюва трофея в тандем с южноафриканеца Конър Доиг. Така Кисимов стана десетият българин на финал в “мейджър” турнир изобщо, а на двойки изравни постижението на Адриан Андреев от 2018 година, когато спечели титлата на US Open.

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"
Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

“"Ние с него сме добри приятели и много се радвам, че направи този успех на двойки с Конър. Надявам се така да продължава годината и да може да стига по-напред в турнирите от юношеските шлемове. Ако може да спечели повече мачове при мъжете и да изгради тази мъжка структура, която наистина ще му трябва, за да продължава напред, както и на всички нас", заяви Иванов в предаването "Арена спорт" на БНТ.

Иван Иванов е част от отбора на България в срещата с Белгия за Купа Дейвис. Мачовете са на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума".

"Настроението е много добре, тъй като винаги е чест да присъствам на лагера за Купа Дейвис", добави той.

Белгия без първата си ракета срещу България за Купа "Дейвис"
Белгия без първата си ракета срещу България за Купа "Дейвис"

Запитан ще се справи ли България с Белгия, Иванов отговори:

"Те са наистина много опитен отбор, както и предния път Финландия, но мисля, че сме подготвени, както аз така и целият отбор. Аз имах много добър старт на годината, както и другите членове на отбора, така че наистина се надявам, да имаме нашите шансове да победим в този мач."

Иванов изигра два финала на турнирите в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

"Аз не участвам на юношески турнири и мъжките турнири са привилегия за мен и да участвам на тях е винаги много трудно, но както аз така и за другите момчета напредваме, и напредваме, и нашия ранкинг, така че винаги се развиваме както и се надяваме да стигнем по-напред на турнирите от Challenger и от Futures и да стигнем до нивото на нашите опоненти също", коментира той.

Иван Иванов сподели, че продължава да получава съвети от Надал, когато е в Манакор.

"Той дойде на няколко от мачовете ми и ми помагаше с някои съвети. За мен е голяма чест да имам такава звезда, като него близо до мен, и наистина се надявам да го карам да се гордее и да продължава да ми дава тези съвети и тази опора, която ми дава", обясни българският тенис талант.

Иванов заяви също, че се надява Новак Джокович да спечели финала на Australian Open.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 12482
  • 5
Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

Джокович: Браво, Карлитос, малки титане! Достоен шампион!

  • 1 фев 2026 | 21:52
  • 10897
  • 13
Карлос Алкарас: Мразя да губя и това ме мотивира

Карлос Алкарас: Мразя да губя и това ме мотивира

  • 1 фев 2026 | 21:03
  • 1913
  • 2
Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

Испанка сложи край на участието на Вики Томова в Румъния

  • 1 фев 2026 | 19:57
  • 1364
  • 2
Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

  • 1 фев 2026 | 18:53
  • 1723
  • 1
Елизара Янева загуби финала на турнир в Порто

Елизара Янева загуби финала на турнир в Порто

  • 1 фев 2026 | 18:18
  • 827
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 15775
  • 4
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 10:09
  • 1672
  • 1
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 6928
  • 4
Венци Стефанов говори преди старта на пролетния полусезон - очаквайте на живо!

Венци Стефанов говори преди старта на пролетния полусезон - очаквайте на живо!

  • 2 фев 2026 | 10:19
  • 620
  • 1
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 38042
  • 19
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 13848
  • 30