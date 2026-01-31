Белгия без първата си ракета срещу България за Купа "Дейвис"

Първата ракета на Белгия Зизу Бергс ще пропусне мача от Световна група I на Купа „Дейвис“ като гост на България следващата седмица. Националите приемат третите в света на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив.

Бергс е получил контузия по време на Откритото първенство на Австралия, където отпадна в първи кръг както на сингъл, така и на двойки. Като негов заместник в селекцията на Белгия е номиниран Жил-Арно Баи, номер 208 в световната ранглиста, съобщават местните медии.

Белгийците, полуфиналисти в последното издание на турнира и номер 4 в тазгодишната схема на пресявките, ще разчитат още на Рафаел Колиньон, Александър Блокс, Сандер Жил и Йоран Флийген.

Българските тенисисти от утре се събират на лагер в Пловдив. Малко по-късно към подготовката ще се присъединят Нестеров и Радулов, които участват на международни турнири.

При победа в предстоящия мач България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националите ще участват в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

Снимки: Imago