Късна дузпа на Жиру донесе първо поражение на Фрайбург, но това не се оказа фатално за германците

Лил победи с 1:0 Фрайбург и нанесе първо поражение на германския тим в Лига Европа в мач от последния 8-и кръг на турнира. Единственото попадение за „песовете“ отбеляза влезлият от пейката ветеран Оливие Жиру в добавеното време. Фрайбург пък доигра последните 15 минути с човек по-малко заради червен картон на Максимилиан Егещайн.

От изхода на мача все пак могат да са доволни и двата отбора. Лил се класира за плейофите, като завърши на 18-а позиция и ще играе срещу Цървена звезда или Селта. Фрайбург пък, въпреки че за пръв път загуби в турнира, завърши на 7-о място и няма да има нужда да играе плейофи, като се класира директно на 1/8-финалите.

След доста скучно първо полувреме двата тима се активизираха повече през втората част, но чистите положения като цяло липсваха. Нгал Айел Мукау и Тиаго Сантош опитаха удари по посока Ноа Атуболу, но стражът на Фрайбург внимаваше. Любопитен момент настъпи в 74-ата минута, когато халфът на гостите Максимилиан Егещайн извърши много грубо нарушение срещу Матиас Фернандес Пардо и бе изгонен с директен червен картон.

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒍𝒆𝒔 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒈𝒆𝒔 🫡



Le LOSC termine 18ème de la Phase de Ligue d'@EuropaLeague et est qualifié pour les barrages 👏



On saura demain (tirage à partir de 13h) qui de l'Étoile Rouge de Belgrade ou du RC Celta Vigo sera notre adversaire 👀🍀#UEL pic.twitter.com/RPVckRa7o1 — LOSC (@losclive) January 29, 2026

Останали с човек повече домакините логично натиснаха и получиха дузпа в продължението на срещата. Пак Фернандес Пардо бе замесен, след като бе спънат в наказателното поле на Фрайбург и реферът посочи бялата точка. От нея ветеранът Оливие Жиру, който се появи в игра в 82-рата минута, бе безгрешен и донесе победата на тима си за крайното 1:0 за Лил.

Следвай ни:

Снимки: Imago