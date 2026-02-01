Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

  • 1 фев 2026 | 19:24
  • 1892
  • 0
Клуб от Лига Европа се готви да обърка сметките на Мъри Стоилов

Станимир Стоилов рискува да загуби основен свой футболист в Гьозтепе, след като се разбра, че Лил проявява сериозен интерес към нападателя Жуан. Информацията е на Foot Mercato. Френският клуб има около 24 часа да осъществи евентуалния трансфер, тъй като пазарът в Лига 1 затваря в понеделник (2 февруари) вечер.

Бразилецът има 14 гола и 9 асистенции за тима на Мъри, а този сезон е във вихъра си, като е участвал в 10 попадения (6 гола и 4 асистенции). Той е лидер по попадения в тима.

23-годишният Жуан беше привлечен от Саутхамптън, като двата клуба са с един и същ собственик.

Ако се стигне до раздяла, Стоилов ще има няколко дни да се сдобие с негов заместник, тъй като прозорецът в Турция затваря на 6 февруари.

Лил участва в Лига Европа, като се класира за плейофния кръг.

Тимът на Мъри Стоилов се отърси от шокиращ старт срещу последния и доближи топ 3
Тимът на Мъри Стоилов се отърси от шокиращ старт срещу последния и доближи топ 3
