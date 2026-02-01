ПСВ отвя Фейенорд с ранен щурм и дръпна със 17 точки на върха в Ередивизи

Нидерландският шампион ПСВ Айндховен за пореден път не остави съмнения относно доминацията си в Ередивизи през този сезон, след като спечели с убедителното 3:0 като домакин на Фейенорд в големия сблъсък от 21-вия кръг на първенството.

Домакините си решиха мача за по-малко от десет минути, и то в начало на мача. Още в 10-ата те откриха резултата след центриране на Джоуи Ферман от статично положение, при което Армандо Обиспо плонжира и се разписа с глава. Само три минути по-късно Тимон Веленройтер не успя да спре центрирането на Мауро Жуниор и така Гуус Тил беше точен с воле, с което удвои преднината на своя тим. Тя нарасна още повече след четири минути, когато Паул Ванер пресече пас на Анис Хадж Муса и насочи топката към Исмаел Сайбари, който веднага я прати в мрежата с удара си по земя. В остатъка от мача “филипсите” продължиха да владеят иницативата, но не успяха да отбележат още голове. Ротердамци пък завършиха мача с човек по-малко на терена, след като в 84-тата минута влезлият на почивката Гонсало Боргеш си изкара директен червен картон за груб фал срещу резервата Кухаиб Дриуеш.

Geen club zo prachtig als de mijne 😍😍#PSVFEY pic.twitter.com/r9ynQ75hkz — PSV (@PSV) February 1, 2026

След 18-ата си шампионатна победа водачът в класирането ПСВ събра актив от 56 точки и дръпна на цели 17 пред Фейенорд, който все пак запази втората си позиция след ремито 2:2 на четвъртия Аякс като гост на Екселсиор (Ротердам).

