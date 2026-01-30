Популярни
  Фейенорд
  2. Фейенорд
  Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

  • 30 яну 2026 | 06:51
  • 559
  • 0

Фейенорд преживя двойна драма в Лига Европа. Отборът загуби с 1:2 гостуването си на Бетис и отпадна, но по-лошото е, че Шакийл ван Перси получи тежка контузия. Това предизвика силни емоции най-вече у баща му и треньор на тима от Ротердам Робин ван Перси.

Младият нападател влезе в игра през второто полувреме. Малко след това той пострада след въздушно единоборство. Ван Перси-младши падна лошо, като коляното му направи неестествено движение. Играчът напусна терена на носилка и със сълзи на очи. Отстрани го чакаше баща му, който също преживяваше тежко ситуацията.

Гол и асистенция на Антони осигуриха директно класиране за Бетис
Гол и асистенция на Антони осигуриха директно класиране за Бетис

„Не изглежда добре. Допълнителни тестове ще трябва да покажат какво е реалното състояние. Но първите признаци не са добри“, промълви разстроеният Робин ван Перси след двубоя.

Треньорът на Фейенорд не пожела да коментира каква е предполагаемата травма.

„В крайна сметка, когато се случи нещо подобно, се притесняваш за всеки играч. Тази вечер това се случи на Шакийл. Надявам се да не е толкова сериозно. Особено когато чуеш първите прогнози, че не е така, е сърцераздирателно. Аз съм треньор, но и негов баща. Ужасно е за него, че преживява това. Надявам да не е толкова лошо. Но първите признаци не са положителни", добави бившият нидерландски национал.

