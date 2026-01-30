Гол и асистенция на Антони осигуриха директно класиране за Бетис

Популярни
  30 яну 2026 | 00:34
Бетис победи с 2:1 Фейенорд и го изхвърли от Лига Европа в мач от последния 8-и кръг на основната фаза на турнира. В герой за испанците се превърна Антони, който през първото полувреме се разписа в 17-ата минута, а след това асистира за попадението на Ез Абде в 32-рата минута. През втората част нидерландците, водени от легендата Робин ван Перси, върнаха едно попадение, но нямаха сили за повече.

Така Бетис завърши на 4-а позиция в основната фаза с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. По този начин „вердибланкос“ се класират директно за 1/8-финалите и ще имат лукса да не играят плейофи. Фейенорд пък записа четвърто поражение в последните пет мача и отпада. Нидерландският футбол преживява истински крах в евротурнирите през този сезон, след като вчера Аякс и ПСВ Айндховен приключиха участието си в Шампионската лига, а в Лига Европа не продължават напред също и Го Ахед Ийгълс и Утрехт.

Мачът започна ударно, като гостите можеха да поведат още в самото начало, когато Кайл Ларин излезе в чиста позиция, но стреля право в тялото на стража на домакините Пау Лопес. Малко след това пък изглеждаше, че Бетис излезе напред с попадение на Ез Абде, но ВАР показа, че в началото на атаката Антони е извършил нарушение и попадението бе отменено. Бразилецът обаче се реваншира по най-добрия начин в 17-ата минута, когато откри с много красив изстрел от дистанция, който не остави шансове на стража на Фейенорд – 1:0 за Бетис.

Пак бившият играч на Манчестър Юнайтед имаше решително участие във второто попадение на испанците. В 32-рата минута Антони центрира остро, а Ез Абде чукна топката с глава в мрежата, и този път всичко бе редовно – 2:0 за домакините. Самият бразилец пък вече има 8 гола и 7 асистенции във всички турнири дотук през сезона.

През втората част Бетис се поприбра и даде възможност на гостите да нападат повече. Така се стигна до 77-ата минута, когато Каспер Тенгстед бе изведен очи в очи с излезлия Пау Лопес и успя да го прехвърли с красив удар, с който намали резултата на 2:1. До края на срещата обаче Бетис запази аванса си и така елиминира съперника си.

