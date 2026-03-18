Марица (Милево) би в Смолян и за купата на АФЛ

След като през уикенда, Марица (Милево) надви Родопа с 1:0 в Смолян, днес го направи отново, но с 2:1 в полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Стана динамичен, двуостър двубой с добро темпо. Герой за гостите е Христо Стоянов с двата си гола. През първото полувреме имаше по една опасност пред вратите. Със започване на втората част, домакините натиснаха, а съперника им разчиташе на контраатаки. Футболистите от Смолян създадоха три добри възможности до 60-ата минута. След 180 секунди, Диян Чойнев нахлу от ляво в наказателното поле, достигна почти до аутлинията, спря и върна топката към връхлитащия Стоянов, който с премерен удар откри резултата. Заключителният четвърт час започна с опасен шут към мрежата на Марица, но вратаря им се справи. В 77-ата минута Даниел Кутев отне топката от Стоянов, пусна я към Михаел Кисьов, който подаде и играещия треньор Теодор Стефанов шутира неспасяемо от границата на наказателното поле – 1:1. Той изпълни и фаул, след 120 секунди, но стража на гостите хвана топката. Напрежението остана до края. Стоянов стреля опасно покрай гредата в 85-ата минута. След 120 секунди съотборника му Боримир Карамфилов уцели напречната греда от фаул. Всичко приключи в 89-ата минута, когато при суматоха пред смолянската врата, Стоянов остана непокрит и отблизо насочи топката в мрежата за окончателното 1:2.