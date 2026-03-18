Левски си спомни за Милко Гайдарски

Днес се навършват 80 години от рождението на бившия бранител на „Левски“ Милко Гайдарски. Започва кариерата си в родния „Спартак“ (София) през 1962 година. Преминава в „Левски“ през 1969 година и носи синия екип до 1977 година – 9 сезона, записвайки 244 мача и 4 гола. Десният бранител е трикратен шампион на България (1969/70, 1973/74, 1976/77 година) и четирикратен носител на Купата на страната (1970, 1971, 1976, 1977 година). Записва 30 мача за националния отбор на България в периода 1967 – 1973 година.

Участва на Световното първенство през 1970 година в Мексико, взимайки участие в 2 мача. Сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико. „Майстор на спорта“ от 1969 година. Отива си от този свят на 23 декември 1989 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Милко Гайдарски!