Левски си спомни за Милко Гайдарски

  18 март 2026 | 15:44
Днес се навършват 80 години от рождението на бившия бранител на „Левски“ Милко Гайдарски. Започва кариерата си в родния „Спартак“ (София) през 1962 година. Преминава в „Левски“ през 1969 година и носи синия екип до 1977 година – 9 сезона, записвайки 244 мача и 4 гола. Десният бранител е трикратен шампион на България (1969/70, 1973/74, 1976/77 година) и четирикратен носител на Купата на страната (1970, 1971, 1976, 1977 година). Записва 30 мача за националния отбор на България в периода 1967 – 1973 година.

Участва на Световното първенство през 1970 година в Мексико, взимайки участие в 2 мача. Сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико. „Майстор на спорта“ от 1969 година. Отива си от този свят на 23 декември 1989 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Милко Гайдарски!

Още от БГ Футбол

Пуснаха в продажба билетите за домакинството на младежите срещу Азербайджан

Пуснаха в продажба билетите за домакинството на младежите срещу Азербайджан

  • 18 март 2026 | 10:53
  • 770
  • 1
Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

Двама се завръщат за Спартак (Варна) за двубоя с Лудогорец

  • 18 март 2026 | 10:29
  • 965
  • 0
Левски продаде над 7000 билета за двубоя с Черно море

Левски продаде над 7000 билета за двубоя с Черно море

  • 18 март 2026 | 10:06
  • 2057
  • 7
Левски си отдъхна: Макун няма да ходи до Узбекистан

Левски си отдъхна: Макун няма да ходи до Узбекистан

  • 18 март 2026 | 09:56
  • 1770
  • 0
Веласкес стана част от "Залата на славата" на треньорите в Левски

Веласкес стана част от "Залата на славата" на треньорите в Левски

  • 18 март 2026 | 09:48
  • 1564
  • 2
В Берое не са получавали заплати от почти четири месеца

В Берое не са получавали заплати от почти четири месеца

  • 18 март 2026 | 09:28
  • 1624
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 8717
  • 35
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 15253
  • 53
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 13058
  • 14
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 5719
  • 7
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 13699
  • 19
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 7702
  • 5