Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

От близо 30 години насам – още от нежеланото разкриване на трансфера му от Реал Мадрид в Барселона – Луис Енрике поддържа често конфликтни отношения с пресата.

Подобна сцена се разигра и тази събота по време на пресконференция между треньора на Пари Сен Жермен и присъстващите журналисти. Запитан дали Ланс се е превърнал в конкурент №1 на парижани този сезон, дотолкова че дори да ги е изпреварил в класирането в петък вечер, наставникът отговори утвърдително. След което попита колко точки по-малко е имал ПСЖ по същото време миналия сезон.

Журналистите не успяха да дадат отговор, което, разбира се, силно зарадва закачливия Луис Енрике. Случката бързо стана "вайръл", а някои медии побързаха да разпространят кадри, които не представят в добра светлина собствените им служители.

Каква е истината обаче?

След 19 кръга в Лига 1 през сезон 2024/2025 ПСЖ имаше 47 точки и беше непобеден. През настоящия сезон парижани вече са допуснали две загуби, но въпреки това имат 45 точки – само с 2 по-малко. Както обясни и Луис Енрике, „това, което се е променило, е фактът, че Ланс спечели 10 от последните си 11 мача“.

Миналата година ПСЖ имаше аванс от 10 точки пред най-близкия си преследвач – Марсилия, който тогава беше с 37 точки. След 19 кръга този сезон Ланс вече имаше 43 точки, а след победата си над Льо Авър в петък (1:0) – дори 46. Отборът на Пиер Саж върви с темпо почти идентично с това на европейския шампион от миналия сезон.

В Шампионската лига картината е обратната: ПСЖ завърши фазата на лигата с 14 точки – с една повече в сравнение с предходния сезон, когато стигна до триумф в турнира. Парижани финишираха на 11-то място в тази първа фаза, срещу 15-о миналата година.

Разликата обаче вероятно идва от крайното впечатление. Докато тогава ПСЖ завърши с три поредни победи срещу Залцбург (3:0), Манчестър Сити (4:2) и Щутгарт (4:1), този път завършекът на първата фаза беше далеч по-колеблив – равенство с Атлетик Билбао (0:0), загуба от Спортинг (1:2) и равенство с Нюкасъл (1:1).

Ако се съберат точките от двата турнира към този момент на сезона, ПСЖ има общо само с една точка по-малко в сравнение с миналата година на същия етап. Но на 1 февруари миналата година, в рамките на 20-ия кръг на Лига 1, парижани победиха Брест с 5:2. Ако днес ПСЖ загуби от Страсбург, тогава ще има пет точки по-малко спрямо миналия сезон след 20 кръга – разлика, която вече изглежда значителна в първенството.

Снимки: Imago