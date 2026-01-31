Популярни
  Sportal.bg
  Пари Сен Жермен
  ПСЖ са ппредложили на Енрике да преподпише за следващите четири години

ПСЖ са ппредложили на Енрике да преподпише за следващите четири години

  31 яну 2026 | 03:35
  • 199
  • 0
ПСЖ са ппредложили на Енрике да преподпише за следващите четири години

Ръководството на Пари Сен Жермен е предложило на старши треньора си Луис Енрике договор до лятото на 2030 г., твърди Football Espana.

Според източника, въпреки информациите, че Енрике ще напусне френската столица, когато договорът му изтече през 2027 г., треньорът е в последните етапи на договаряне на нов договор. Източникът отбеляза, че треньорът се чувства комфортно в Париж и иска да вземе решение за бъдещето си преди лятото, за да може спокойно да се подготви за предстоящия сезон.

Твърди се, че не е случайно, че ръководството на „червено-сините“ предлага на Енрике договор до 2030 г., тъй като тогава изтича и споразумението на спортния директор Луис Кампос.

