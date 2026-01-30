Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 5503
  • 3
Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

След като основната фаза на тазгодишното издание на Шампионската лига завърши с много драматични мачове и размествания в крайното класиране буквално в последните секунди, днес от 13:00 часа в Нион ще се проведе и жребият за плейофите за класиране на 1/8-финалите. В него ще вземат участие отборите, които завършиха между 9-о и 24-то място в основната фаза. Те са разделени в два потока - поставени и непоставени.

Сред поставените са Реал Мадрид, Интер, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта и Байер (Леверкузен). Непоставени са: Борусия (Дортмунд), Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Бодьо/Глимт и Бенфика.

При жребия се следват следните принципи:

1. Клубовете се отделят по двойки въз основа на позициите си в класирането. Така се образуват четири поставени двойки от 9-ия и 10-ия, 11-ия и 12-ия, 13-ия и 14-ия, 15-ия и 16-ия, както и четири непоставени двойки - от 17-ия и 18-ия, 19-ия и 20-ия, 21-вия и 22-рия и 23-тия и 24-тия.

2. Клубовете от всяка поставена двойка се изтеглят в схемата за елиминационната фаза срещу тимовете от всяка непоставена двойка - съответно 9-ия (Реал Мадрид) или 10-ия (Интер) срещу 23-тия (Бодьо/Глимт) или 24-тия (Бенфика); 11-ия (ПСЖ) или 12-ия (Нюкасъл) срещу 21-вия (Монако) или 22-рия (Карабах); 13-ия (Ювентус) или 14-ия (Атлетико) срещи 19-ия (Брюж) или 20-ия (Галатасарай); 15-ия (Аталанта) или 16-ия (Байер Леверкузен) срещу 17-ия (Борусия Дортмунд) или 18-ия (Олимпиакос).

В плейофите могат да се паднат един срещу друг клубове от една и съща страна, както и такива, които са играли помежду си по време на основната фаза. Например Реал Мадрид може отново да играе с Бенфика след драматичния мач между двата тима от последния кръг.

Поставените отбори трябва да домакинстват в реваншите.

Първите мачове от плейофите ще се се изиграят на 17/18 февруари, а реваншите са седмица по-късно. Осемте отбора, които продължат напред, ще се присъединят към тези, завършили в топ 8 на основната фаза, и така ще се ясни всички участници на 1/8-финали. Жребият за тях ще се проведе на 27 февруари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм и Наполи са готови да дадат шанс на Стърлинг

Тотнъм и Наполи са готови да дадат шанс на Стърлинг

  • 30 яну 2026 | 07:23
  • 2840
  • 1
Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

Синът на Ван Перси получи тежка контузия пред погледа на баща си

  • 30 яну 2026 | 06:51
  • 13143
  • 1
Гьокереш: Срещу Лийдс няма да е лесно

Гьокереш: Срещу Лийдс няма да е лесно

  • 30 яну 2026 | 05:40
  • 1974
  • 2
Гасперини не е сигурен дали Рома е сред фаворитите в Лига Европа

Гасперини не е сигурен дали Рома е сред фаворитите в Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 05:09
  • 2033
  • 0
Родриго се извини за червения картон

Родриго се извини за червения картон

  • 30 яну 2026 | 04:47
  • 2353
  • 4
Горетцка отказа на Атлетико, засега

Горетцка отказа на Атлетико, засега

  • 30 яну 2026 | 04:14
  • 2915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 1026
  • 0
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 21066
  • 9
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 1556
  • 0
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 82979
  • 206
За първи път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

За първи път у нас - мачът за Суперкупата на България ще е първият с боди камера на съдията

  • 30 яну 2026 | 09:25
  • 4039
  • 5