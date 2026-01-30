Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

След като основната фаза на тазгодишното издание на Шампионската лига завърши с много драматични мачове и размествания в крайното класиране буквално в последните секунди, днес от 13:00 часа в Нион ще се проведе и жребият за плейофите за класиране на 1/8-финалите. В него ще вземат участие отборите, които завършиха между 9-о и 24-то място в основната фаза. Те са разделени в два потока - поставени и непоставени.

Сред поставените са Реал Мадрид, Интер, Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта и Байер (Леверкузен). Непоставени са: Борусия (Дортмунд), Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Бодьо/Глимт и Бенфика.

При жребия се следват следните принципи:

1. Клубовете се отделят по двойки въз основа на позициите си в класирането. Така се образуват четири поставени двойки от 9-ия и 10-ия, 11-ия и 12-ия, 13-ия и 14-ия, 15-ия и 16-ия, както и четири непоставени двойки - от 17-ия и 18-ия, 19-ия и 20-ия, 21-вия и 22-рия и 23-тия и 24-тия.

2. Клубовете от всяка поставена двойка се изтеглят в схемата за елиминационната фаза срещу тимовете от всяка непоставена двойка - съответно 9-ия (Реал Мадрид) или 10-ия (Интер) срещу 23-тия (Бодьо/Глимт) или 24-тия (Бенфика); 11-ия (ПСЖ) или 12-ия (Нюкасъл) срещу 21-вия (Монако) или 22-рия (Карабах); 13-ия (Ювентус) или 14-ия (Атлетико) срещи 19-ия (Брюж) или 20-ия (Галатасарай); 15-ия (Аталанта) или 16-ия (Байер Леверкузен) срещу 17-ия (Борусия Дортмунд) или 18-ия (Олимпиакос).

В плейофите могат да се паднат един срещу друг клубове от една и съща страна, както и такива, които са играли помежду си по време на основната фаза. Например Реал Мадрид може отново да играе с Бенфика след драматичния мач между двата тима от последния кръг.

Поставените отбори трябва да домакинстват в реваншите.

Първите мачове от плейофите ще се се изиграят на 17/18 февруари, а реваншите са седмица по-късно. Осемте отбора, които продължат напред, ще се присъединят към тези, завършили в топ 8 на основната фаза, и така ще се ясни всички участници на 1/8-финали. Жребият за тях ще се проведе на 27 февруари.