Карик: Постоянството е ключът към успеха

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик ясно заяви, че постоянството е ключ към успеха и именно към това ще се стреми неговият тим. Бившият полузащитник застана начело на “червените дяволи” преди малко повече от две седмици, но за краткото време начело на тима постигна два поредни успеха в Премиър лийг срещу водачите в класирането Манчестър Сити и Арсенал. 20-кратните шампиони имаха сериозни затруднения на своя стадион от началото на кампанията и са постигнали шест успеха, три равенства и две поражения на “Олд Трафорд”. Възпитаниците на Карик впечатлиха в неговия дебют именно като домакин, печелейки с 2:0 срещу градския съперник. В неделя от 16:00 наше време те ще приемат Фулъм.

“Мисля, че в крайна сметка именно постоянството е ключът към успеха и според мен едно от най-трудните за постигане неща е това - да бъдеш добър постоянно. Това изисква толкова много, за да можеш да се справиш емоционално с възходите, но и с паденията в мачовете. Това е, към което се стремим. Имахме страхотни няколко седмици, постигнахме два добри резултата, но ни предстоят важни мачове и е необходимо да поддържаме правилната настройка,” започна Карик.

Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

След това той внесе малко повече яснота около състоянието на своите футболисти, пояснявайки, че Джошуа Зиркзее се завръща след лека травма, но Матайс де Лихт и Патрик Доргу са аут. Нидерландецът не е играл от средата на декември поради проблеми с гърба, а датчанинът се контузи срещу “артилеристите” през уикенда.

“Джошуа Зиркзее поднови тренировки тази седмица, след като отсъстваше за кратко. Това е чудесна новина. Пат Доргу ще отсъства известно време, все още преценяваме колко време няма да го има. В началото не бяхме сигурни дали е просто схващане или нещо повече, но в крайна сметка се оказа, че е по-сериозно. Тепърва ще видим колко време няма да го има. Матайс все още не тренира с нас, работим върху завръщането му възможно най-скоро,” обясни Карик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages