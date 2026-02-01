Манчестър Юнайтед иска да продължи възхода си срещу Фулъм

Манчестър Юнайтед ще посрещне Фулъм в мач от Премиър лийг на 1 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 16:00 часа на стадион "Олд Трафорд". Главен съдия на срещата ще бъде Джон Бруукс. Мачът се очертава като важен за амбициите на двата отбора в горната половина на класирането в английския елит.

"Червените дяволи" тотално се преобразиха след идването на Майкъл Карик начело на тима. Отборът записа две впечатляващи победи срещу лидерите в таблицата Манчестър Сити (2:0) и Арсенал (3:2). Сега обаче идва нов коварен тест в лицето на Фулъм. Така че Юнайтед трябва да покаже дали може да задържи тази силна форма и дори да надгради. А лондончани са отбор, който може да създаде доста главоболия, особено ако бъде подценен.

Манчестър Юнайтед заема четвъртата позиция в класирането с 38 точки след 23 изиграни мача, като "червените дяволи" са отбелязали 41 гола и са допуснали 34. Фулъм се намира на седмо място с 34 точки от същия брой срещи, с голова разлика 32:32. Разликата между двата тима е само 4 точки, което прави този двубой още по-важен в борбата за местата, осигуряващи участие в европейските турнири. Победа за домакините би затвърдила позицията им в топ 4, докато успех за лондончани би ги доближил сериозно до зоната на Шампионската лига.

Манчестър Юнайтед демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача победите над Арсенал (3:2) на 25.01.2026 и Манчестър Сити (2:0) на 17.01.2026 бяха светъл лъч, но преди това "червените дяволи" отпаднаха от ФА Къп след загуба от Брайтън (1:2) на 11.01.2026. В първите дни на януари пък записаха две последователни равенства - с Бърнли (2:2) на 07.01.2026 и Лийдс (1:1) на 04.01.2026.

Фулъм показва по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Котиджърс" победиха Брайтън (2:1) на 24.01.2026, преди да загубят от Лийдс (0:1) на 17.01.2026. Преди това отборът на Марко Силва елиминира Мидълзбро (3:1) от ФА Къп на 10.01.2026 и постигна ценна победа срещу Челси (2:1) на 07.01.2026. В началото на годината завършиха наравно с Ливърпул (2:2) на 04.01.2026.

Статистиката показва, че всъщност Фулъм е доста удобен съперник за Манчестър Юнайтед. В последните 10 мача "червените дяволи" имат 7 победи, 2 равенства и само 1 загуба от този съперник. За последно те се срещнаха на 24 август, когато срещата завърши при резутат 1:1 на "Крейвън Котидж".

Майкъл Карик ще има някои проблеми с окомплектоване на състава си. Големият отсъсващ ще е намиращият се в супер форма Патрик Доргу, който получи контузия в мача с Арсенал и ще отсъства за дълъг период. Той се присъединява към Матайс де Лихт, който също е в лазарета и няма скоро да се завърне в игра. Добрата новина е, че Джошуа Зиркзее поднови тренировки, но е малко вероятно да вземе участие в този двубой.

Марко Силва пък не може да разчита в този мач на Саша Лукич и Родриго Мунис. Самуел Чуквуезе също е под въпрос, след като майка му почина и бе освободен от тренировъчния процес. Кени Тете се завръща в групата, след като се възстанови от проблем с прасеца. Новото попълнение Оскар Боб също е на линия, но наставникът ще прецени дали е готов да получи минути, тъй като не е в оптимална игрова форма.

Снимки: Gettyimages