  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов с 16 точки, Монца взе точка на Кунео

Мартин Атанасов с 16 точки, Монца взе точка на Кунео

  • 26 яну 2026 | 14:53
  • 323
  • 0
Мартин Атанасов с 16 точки, Монца взе точка на Кунео

Световният вицешампион с България от 2025 година Мартин Атанасов, Жасмин Величков и техният отбор Веро Волей (Монца) допуснаха драматична загуба в Италия.

Монца падна като гост от МА Акуа С.Бернардо (Кунео) с 2:3 (27:25, 22:25, 20:25, 25:23, 8:15) в мач от 18-ия кръг.

Мартин Атанасов игра цял мач за Монца и се отличи с 16 точки (2 аса, 48% ефективност в атака, 33% перфектно и 56% позитивно посрещане - +4).

Жасмин Величков влизаше като резерва във всеки един гейм, но не реализира точка.

Ерик Рьорс бе най-резултатен за Монца с 20 точки (1 ас, 3 блока).

Натан Ферал заби 24 точки (5 аса) за Кунео.

Алешандре Щрелю добави още 22 точки.

