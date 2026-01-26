Популярни
Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
Георги Татаров с 15 точки, Гротадзолина със 17-а загуба в Италия

  • 26 яну 2026 | 16:33
  • 338
  • 0
Световните вицешампиони с България Георги Тетаров и Илия Петков и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха 17-а загуба в Суперлигата на Италия.

Гротадзолина допусна домакински неуспех от Сонепар (Падуа) с 2:3 (22:25, 25:20, 25:20, 23:25, 11:15) в мач от 18-ия кръгл

Георги Татаров реализира 15 точки (1 блок, 48% ефективност в атака, 32% перфектно и 43% позитивно посрещане - -3).

Централният блокировач Илия Петков бе записан като либеро за този двубой, но не се появи в игра.

Иранският диагонал Амир Голзадех стана най-резултатен за Гротадзолина с 27 точки (5 аса, 2 блока).

Джулио Магалини добави още 16 точки (1 ас, 1 блок).

Националът Борис Начев не появи в игра за Падуа.

Велко Машулович заби 20 точки (4 блока) за успех на Падуа.

Давиде Гардини добави още 15 точки (2 блока).

