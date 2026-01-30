Горетцка отказа на Атлетико, засега

Популярни
  2. Атлетико Мадрид
  • 30 яну 2026 | 04:14
  • 252
  • 0
Халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка няма да напусне клуба през зимния трансферен прозорец. Въпреки информациите, че 30-годишният играч е дал съгласието си за преминаване в Атлетико Мадрид, той е решил да завърши сезона в Мюнхен.

Според журналиста Флориан Плетенберг, е почти сигурно, че Горетцка ще отклони предложението на мадридчани и ще остане в Байерн до края на кампанията, освен ако не се случи нещо извънредно.

Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка
Атлетико Мадрид прати оферта на Байерн за Горетцка

В четвъртък са се провели нови преговори между страните. Атлетико е настоявал да привлече футболиста незабавно, а Байерн е бил готов да даде зелена светлина. Въпреки това, Горетцка си е поставил за цел да завърши успешно сезона в Мюнхен и едва след това да отвори нова глава в кариерата си.

Договорът на германския национал с баварците изтича през лятото, когато той ще стане свободен агент. Очаква се Атлетико да запази интереса си, като в надпреварата за подписа му се очаква да се включат още Милан и други клубове.

Снимки: Gettyimages

