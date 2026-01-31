Популярни
Моника Берова: Не издържахме психически

  • 31 яну 2026 | 20:20
  • 536
  • 0
Моника Берова: Не издържахме психически

Моника Берова завърши с 14 точки за Славия, но и те не се оказаха достатъчни да бъде избегната загубата с 1:3 гейма от ЦПВК в среща от 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. След срещата волейболистката на "белите" призна, че липсата на някои от контузените състезателки е оказала влияние за крайния изход.

ЦПВК с обрат срещу Славия
ЦПВК с обрат срещу Славия

"Играхме добре в първия гейм, след това се отпуснахме. Не успяхме да изпълняваме добър сервис, като цяло имаше срив след първия гейм. Имаме доста контузени играчи, не издържахме психически", коментира пред БНТ Берова.

Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм
Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм

"От една страна го има психологическия аспект, от друга лесните топки трябва да ги обработваме по-добре, това бе разликата между нашия отбор и техния. Благодарим на публиката, почувствахме се обичани. Надявам се да вървя нагоре, да се развивам професионално. Само хубави неща", добави още Берова.

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
 Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата
Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата
