Моника Берова: Не издържахме психически

Моника Берова завърши с 14 точки за Славия, но и те не се оказаха достатъчни да бъде избегната загубата с 1:3 гейма от ЦПВК в среща от 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. След срещата волейболистката на "белите" призна, че липсата на някои от контузените състезателки е оказала влияние за крайния изход.

"Играхме добре в първия гейм, след това се отпуснахме. Не успяхме да изпълняваме добър сервис, като цяло имаше срив след първия гейм. Имаме доста контузени играчи, не издържахме психически", коментира пред БНТ Берова.

"От една страна го има психологическия аспект, от друга лесните топки трябва да ги обработваме по-добре, това бе разликата между нашия отбор и техния. Благодарим на публиката, почувствахме се обичани. Надявам се да вървя нагоре, да се развивам професионално. Само хубави неща", добави още Берова.

