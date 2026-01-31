Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦПВК с обрат срещу Славия

ЦПВК с обрат срещу Славия

  • 31 яну 2026 | 20:03
  • 307
  • 0
ЦПВК с обрат срещу Славия

Отборът на ЦПВК записа нова победа в женската "Demax+" лига. Момичетата на Евелина Цветанова обърнаха и се наложиха като гости на Славия с 3:1 (19:25, 25:16, 25:17, 25:20) в мач от 11-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Така ЦПВК е на трето място във временното класиране с 8 победи, 3 загуби и 23 точки. "Белите" остават на 8-ма позиция в подреждането с 4 победи, 7 загуби и 10 точки до момента.

Миньор с първа победа за годината в женското първенство
Миньор с първа победа за годината в женското първенство

Утре (1 февруари) от 18,00 часа "полицейският" тим е домакин на аутсайдера Варна ДКС в изтеглена среща от междинния 12-и кръг. Славия пък ще гостува на Драгоман в сряда (4 февруари) от 18,30 часа.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

  • 31 яну 2026 | 19:52
  • 480
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

  • 31 яну 2026 | 18:44
  • 3921
  • 1
Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

  • 31 яну 2026 | 18:29
  • 773
  • 0
Миньор с първа победа за годината в женското първенство

Миньор с първа победа за годината в женското първенство

  • 31 яну 2026 | 18:03
  • 454
  • 1
Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

  • 31 яну 2026 | 15:16
  • 820
  • 0
Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 49170
  • 125
Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

  • 31 яну 2026 | 21:06
  • 701
  • 1
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 12805
  • 32
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 15425
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 37816
  • 23
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 20956
  • 5