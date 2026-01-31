ЦПВК с обрат срещу Славия

Отборът на ЦПВК записа нова победа в женската "Demax+" лига. Момичетата на Евелина Цветанова обърнаха и се наложиха като гости на Славия с 3:1 (19:25, 25:16, 25:17, 25:20) в мач от 11-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Така ЦПВК е на трето място във временното класиране с 8 победи, 3 загуби и 23 точки. "Белите" остават на 8-ма позиция в подреждането с 4 победи, 7 загуби и 10 точки до момента.

Утре (1 февруари) от 18,00 часа "полицейският" тим е домакин на аутсайдера Варна ДКС в изтеглена среща от междинния 12-и кръг. Славия пък ще гостува на Драгоман в сряда (4 февруари) от 18,30 часа.