  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата

Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата

  • 31 яну 2026 | 20:12
Деница Ангелова: Доволна съм от себе си, но важна е победата

Волейболистката на ЦПВК Деница Ангелова бе най-резултатна при успеха на отбора над Славия с 3:1 гейма в 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. Централна блокировачка вярва, че победата ще даде самочувствие на отбора за предстоящите изпитания.

ЦПВК с обрат срещу Славия
ЦПВК с обрат срещу Славия

"Чувствам се доволна от себе си, но важна е победата. Победата дава самочувствие. Славия е опонент, който никога не сме подценявали, защото винаги могат да ни изиграят шега. В началото имахме трудности, но ги преодоляхме. Надявам се в следващите мачове да са по-добре", сподели Ангелова след срещата пред БНТ.

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
