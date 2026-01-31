Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм

Старши треньорът на Славия Иван Димитров не скри разочарованието си след загубата с 1:3 гейма от ЦПВК в среща от 11-ия кръг на женската "Demax+" лига. "Белите" спечелиха първия гейм с 25:19, но в следващите три видимо отстъпиха инициативата и в крайна сметка инкасираха 7-ото си поражение от началото на сезона.

"Успяхме да изпълним всичко в първия гейм. Стояхме добре на блок и сервис, на висока топка, отиграхме всичко. След първия гейм започнахме да правим много грешки. ЦПВК започнаха да изпълняват много хубав сервис и от там всичко се обърна", коментира Димитров пред БНТ.

"За мен става въпрос за лични грешки. Първо при посрещането. След това и от атака. Само първия гейм нещо работеше, след втория гейм не. След 4 дни играем с Драгоман, това ни е важен мач, да се опитаме да го спечелим и да се борим за 5-6 място", добави наставникът на Славия.

