Силен вятър и куче на тренировката на Славия

Славия проведе възстановителна тренировка , след като във вчерашния ден футболистите на Ратко Достанич играха проверка срещу Тобол в Анталия. Момчетата на сръбския специалист тренираха в пълен състав, като наблегнаха на тичане и леки упражнения. "Белите" имат още една контролна среща преди да се приберат в България - в сряда срещу Милсами.

У нас отборът на Достанич ще се изправи срещу Марек на 31 януари, което се явява последна репетиция преди подновяването на сезона. Днешното занимание на славистите премина при силен вятър, като в един момент на игрището край Белек се появи бяло куче, което беше погалено от мнозина от футболистите.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия