Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Динамичен ден за българските отбори в Турция с много контроли и трансферни новини – обзор с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Силен вятър и куче на тренировката на Славия

Силен вятър и куче на тренировката на Славия

  • 26 яну 2026 | 16:48
  • 369
  • 0

Славия проведе възстановителна тренировка , след като във вчерашния ден футболистите на Ратко Достанич играха проверка срещу Тобол в Анталия. Момчетата на сръбския специалист тренираха в пълен състав, като наблегнаха на тичане и леки упражнения. "Белите" имат още една контролна среща преди да се приберат в България - в сряда срещу Милсами.

Славия за пример в Белек! Ето какво направиха "белите" след мач със северномакедонци (видео)
Славия за пример в Белек! Ето какво направиха "белите" след мач със северномакедонци (видео)

У нас отборът на Достанич ще се изправи срещу Марек на 31 януари, което се явява последна репетиция преди подновяването на сезона. Днешното занимание на славистите премина при силен вятър, като в един момент на игрището край Белек се появи бяло куче, което беше погалено от мнозина от футболистите.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) излезе с информация относно контролата със Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) излезе с информация относно контролата със Спартак (Варна)

  • 26 яну 2026 | 13:37
  • 877
  • 0
Атанас Чернев след дебюта си във Втора Бундесига: Чувството е, че изпуснахме победата срещу Шалке

Атанас Чернев след дебюта си във Втора Бундесига: Чувството е, че изпуснахме победата срещу Шалке

  • 26 яну 2026 | 13:20
  • 741
  • 1
Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

  • 26 яну 2026 | 11:48
  • 16066
  • 25
Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 34497
  • 56
Левски се прибира във вторник по обед

Левски се прибира във вторник по обед

  • 26 яну 2026 | 10:02
  • 1199
  • 1
Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

  • 26 яну 2026 | 09:51
  • 1857
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 34497
  • 56
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 35498
  • 15
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 6571
  • 0
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 20657
  • 4
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 19462
  • 5
Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

Вижте всички резултати от ден 9 на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 14:26
  • 13632
  • 2