Славия за пример в Белек! Ето какво направиха “белите” след мач със северномакедонци (видео)

Отборът на Славия стана за пример с Белек, видя Sportal.bg. След края на контролата срещу северномакедонския Тиквеш (1:1), наставникът на “белите” Ратко Достанич нареди на футболистите и щаба да почистят мястото, на което бяха позиционирани, от всички боклуци.

Именно треньорът първи даде пример, събирайки пет-шест бутилки, за да ги изхвърли в кошчетата. Играчите и щабът му чинно го последваха и изхвърлиха отпадъците в кошчето.

Не по този начин действаха хората от Тиквеш, които решиха, че дъждът достатъчно ги е измокрил и бързо напуснаха своята скамейка без да обърнат внимание какво са оставили след себе си.