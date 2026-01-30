Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че притежава много конкурентна група от футболисти и неговата задача в този момент е да внесе доза оптимизъм след поражението от Манчестър Юнайтед през миналия уикенд. Загубата от “червените дяволи” бе първа за лондончани на собствения им стадион през тази кампания, но “артилеристите” продължават да водят в класирането на Премиър лийг с четири точки пред Манчестър Сити, а утре гостуват на Лийдс.

“Когато загубиш мач, изпитваш много чувства. Разполагам с група от много конкурентни футболисти, които се целят в най-високите постижения и когато не ги достигат, започват да си задават въпроси. Моята роля е да внеса доза оптимизъм и реализъм за това къде се намираме. Нашият клуб има дълга история и все пак е трудно да намериш момент, в който през февруари сме били в тази позиция. Момчета, правим толкова много неща толкова добре, нека се съсредоточим върху това,” заяви Артета.

С изцяло променен състав Арсенал записа осма поредна победа в ШЛ, голове на Хавертц и бивш играч на Левски

Испанецът поясни, че продължава да поддържа добри отношения с Джосеп Гуардиола и не смята, че между двамата има някакъв род психологически войни, макар двата тима да са във върха на класирането и да продължават да се борят. Между двамата все по-често се правят сравнения с легендарното противоборство на сър Алекс Фъргюсън и Арсен Венгер от началото на века.

“Тази връзка е различна. Познавам Пеп от 15-годишен и живях с него четири години и половина всеки ден. Сигурен съм, че той има отлични отношения и с Енцо Мареска, с когото работиха заедно, но въпреки това могат да бъдат съперници. Същата ситуация се случва и с футболистите. Гранит Джака бе мой футболист тук, обичам го, но когато излезем на терена, ще започнем война, защото той е такъв и аз съм наясно с това. Продължаваме да си говорим с Пеп, той казва как се чувства пред медиите, това е. Не мисля, че играе психологически войни. Ако има такива, нека има. Не обръщам много внимание на тези неща. Просто трябва да излезем на терена и да играем,” обясни Артета, който в края на пресконференцията си потвърди, че Уилям Салиба и Юриен Тимбер са добре. Двамата бранители получиха почивка през седмицата в Шампионската лига, където “артилеристите” завършиха на първата позиция в класирането.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages