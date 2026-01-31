Популярни
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 6952
  • 3

Новото попълнение на Локомотив (София) Джордан Айб е бил арестуван на летище “Лутън” в Лондон, разбра Sportal.bg. След вчерашната контрола със Спортист (Своге) играчите на столичани са били пуснати в почивка и бившият футболист на Ливърпул и Борнемут е решил да се прибере до родината си. След проверката на документите му обаче местните власти са решили да закопчаят играча на Локо.

Локо (София) загря за efbet Лига с минимален успех над Спортист (Своге)
Локо (София) загря за efbet Лига с минимален успех над Спортист (Своге)

Още преди няколко седмици медиите в Англия писаха, че става въпрос за случай от 2024 година, когато Айб се е опитал да си купи сънотворни лекарства, но с фалшива рецепта. Той поискал хапчетата на 24 май преди две години в аптека в Ливърпул, но фармацевтът се усъмнил, че документът му не е истински и му отказал. След това футболистът отишъл в друга аптека, където също не приели рецептата му и дори я иззели.

Така Айб е получил обвинения за притежание на предмет с цел измама и е трябвало да се защити в съда на 8 януари тази година. Футболистът обаче не знаел първоначално, че го съдят, тъй като призовката била изпратена в семейния му дом в южен Лондон през декември миналата година, малко след като се премести в София. Той е помолил за отлагане с 6 месеца, за да може да се защитава след края на сезона в efbet Лига. Съдията склонил да отложи, но само до 5 февруари.

Така се стига до вчера вечерта, когато Айб се е прибрал в родината си и е бил арестуван. Все още не е ясно дали играчът е бил пуснат, или е все още в ареста.

