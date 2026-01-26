Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

Локомотив (София) и още шест клуба имат интерес интерес към полузащитника на Крузейро Жосефер, пишат в Бразилия. Освен от "железничарите", халфът е следен още от местните Америка Минейро, Аваи, Куяба и Гуарани, от украинския Олександрия, както и от американския Хюстън Динамо.
21-годишният състезател има договор с Крузейро до края на 2026 година, като клубът не мисли да го праща под наем, а иска да се раздели с него за постоянно.
Жосефер играе предимно за отбора до 20 години, а за представителния тим на Крузейро има едва четири мача. Според специализирания сайт Transfermarkt пазарната му стойност е 400 000 евро.