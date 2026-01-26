Локо (Сф) иска халф от Бразилия, но среща сериозна конкуренция

Локомотив (София) и още шест клуба имат интерес интерес към полузащитника на Крузейро Жосефер, пишат в Бразилия. Освен от "железничарите", халфът е следен още от местните Америка Минейро, Аваи, Куяба и Гуарани, от украинския Олександрия, както и от американския Хюстън Динамо.

Alguns clubes do Brasil, Europa e EUA demonstram interesse na contratação do Jhosefer:



Brasil: América MG, Avaí, Cuiabá e Guarani

Europa: FC Oleksandriya (🇺🇦) Lokomotiv Sofia (🇧🇬)

EUA: Houston Dynamo



Cruzeiro está dificultando o empréstimo, preferindo sua saída em definitivo. pic.twitter.com/dMStLeqvhl — CRIAS DA TOCA | Fan Account (@CriasdaToca) January 24, 2026

21-годишният състезател има договор с Крузейро до края на 2026 година, като клубът не мисли да го праща под наем, а иска да се раздели с него за постоянно.

Локо (София) завърши подготвителния си лагер в Анталия със зрелищно равенство срещу Зоря

Жосефер играе предимно за отбора до 20 години, а за представителния тим на Крузейро има едва четири мача. Според специализирания сайт Transfermarkt пазарната му стойност е 400 000 евро.