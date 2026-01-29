На Североизток определиха къде ще се играе полуфинала за купата на АФЛ

Градският стадион в Исперих ще е арена на полуфинала в зона Североизток от турнира за купата на Аматьорската лига. Съперници са местния Бенковски и Черноморец (Балчик). Двубоят ще се проведе на 14 февруари. Победителят от него ще излезе срещу Септември (Тервел) във финала на Североизток. Който го спечели ще представлява Североизточна България във финалната четворка, в която ще се включат победителите от Северозападната, Югозападната и Югоизточната част на страната.

През миналия сезон ФК Ямбол 1915 (Ямбол) вдигна трофея след като надви на финала Черноморец (Балчик). 90-те минути приключиха 2:2. Южният тим спечели с 4:3 след изпълнения на дузпи.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com