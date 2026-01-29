Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Крушарски за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. На Североизток определиха къде ще се играе полуфинала за купата на АФЛ

На Североизток определиха къде ще се играе полуфинала за купата на АФЛ

  • 29 яну 2026 | 09:09
  • 465
  • 0
На Североизток определиха къде ще се играе полуфинала за купата на АФЛ

Градският стадион в Исперих ще е арена на полуфинала в зона Североизток от турнира за купата на Аматьорската лига. Съперници са местния Бенковски и Черноморец (Балчик). Двубоят ще се проведе на 14 февруари. Победителят от него ще излезе срещу Септември (Тервел) във финала на Североизток. Който го спечели ще представлява Североизточна България във финалната четворка, в която ще се включат победителите от Северозападната, Югозападната и Югоизточната част на страната.

През миналия сезон ФК Ямбол 1915 (Ямбол) вдигна трофея след като надви на финала Черноморец (Балчик). 90-те минути приключиха 2:2. Южният тим спечели с 4:3 след изпълнения на дузпи.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 7184
  • 8
От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 2679
  • 6
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 1615
  • 6
Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
  • 1504
  • 0
Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 1184
  • 1
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  • 28 яну 2026 | 19:30
  • 1907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1506
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 7184
  • 8
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1847
  • 0
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 813
  • 0
Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

  • 29 яну 2026 | 09:25
  • 1858
  • 2
Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 5095
  • 0